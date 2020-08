Mit Reggae und Reichsflaggen: Heftige Szenen bei Anti-Corona-Protesten in Berlin

Mehrere Zehntausend Menschen demonstrierten am Samstag in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen. Für Aufsehen und Empörung sorgten aber vor allem Ereignisse am Reichstag.

SN/APA/dpa/Fabian Sommer Am Samstag versuchten mehrere Demonstranten, die mit Reichsflaggen wehten, den deutschen Bundestag zu „stürmen“.