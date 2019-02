Mit Steinen gegen das Militär

In Venezuela scheiterte die Opposition bei dem Versuch, Hilfslieferungen ins Land zu bringen. Menschen wurden getötet und verletzt, Lebensmittel und Medikamente verbrannten.

Als die Lkw angezündet, die Medikamente und Nahrungsmittel verbrannt und die Hoffnungen erloschen sind, macht sich die Wut Luft. Junge Männer maskieren sich, bewaffnen sich mit Steinen und stürzen sich am Grenzübergang Francisco de Paula Santander in Cúcuta in die Schlacht. Das Wrack eines ausgebrannten Lastwagens dient als Schutzschild. Immer wieder holen sie aus dem Táchira-Fluss Nachschub an Steinen und schleppen die Wurfgeschosse in Taschen und Kartoffelsäcken an die Front. Dort haben die venezolanischen Sicherheitskräfte drei Panzerwagen quergestellt, verschanzen sich und laden die Tränengaswerfer durch.