Mit voller Kraft gegen Trump

Am Jahrestag des Sturms auf das Kapitol hält Joe Biden eine historische Rede. Scharf wie nie zuvor verurteilt er seinen Vorgänger.

25 Minuten dauerte die Rede von US-Präsident Joe Biden in der historischen Kuppelhalle des Kapitols. Sie unterschied sich in Ton und Leidenschaft fundamental von seinen üblichen Vorträgen. "Ich habe diesen Kampf, der vor einem Jahr zum Kapitol gebracht wurde, nicht gesucht", erklärte Biden am Schluss: "Aber ich werde nicht vor ihm zurückweichen. Ich werde mich in die Schusslinie stellen. Ich werde diese Nation verteidigen." Es sind dramatische Worte, die der Präsident am Jahrestag des blutigen Putschversuchs vom 6. Jänner 2021 ...