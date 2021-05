Mit zerfetztem Reisepass ins Gefängnis

Der Westen feiert Alexej Nawalny als Helden, weil er nach Russland zurückkehrte, obwohl ihm dort Straflager drohte. Auch die Belarussin Maria Kolesnikowa ging nicht ins Exil, sondern in Haft. Laut Anklage soll sie dort jahrelang bleiben.

Als sie im September ein Journalist fragte, ob sie bereit sei, ins Gefängnis zu gehen, sagte Maria Kolesnikowa Nein. Zwei Wochen später wurde die 39-Jährige in Minsk festgenommen. Man brachte sie an die ukrainische Grenze, um sie abzuschieben. Kolesnikowa wehrte sich, zerfetzte ihren Reisepass - und wurde schließlich wieder in ein Gefängnis gebracht.

Seitdem sitzt die Musikerin und Kulturmanagerin in U-Haft. Nun verkündete die Staatsanwaltschaft die Anklage: Kolesnikowa habe zu Aktionen gegen die nationale Sicherheit aufgerufen, an einer ...