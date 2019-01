Mitt Romney spricht Trump die Fähigkeit für sein Amt ab

Neue Mehrheiten und unüblich scharfe Kritik aus den eigenen Reihen: Für den amerikanischen Präsidenten brechen schwere Zeiten an

US-Präsident Donald Trump sieht sich in Washington mit einer neuen Realität konfrontiert. Heute, Donnerstag, konstituiert sich der Kongress nach den Zwischenwahlen im November. Im Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten nun über eine bequeme Mehrheit. Zwar konnten die Republikaner ihre knappe Mehrheit im Senat behaupten, für Gesetze braucht es aber die Zustimmung beider Häuser. Und auch im Senat zeichnet sich Widerstand gegen Trump ab. Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney veröffentlichte vor seiner Vereidigung als Senator einen außerordentlich scharfen Kommentar in der "Washington Post". Romney hatte den Senatssitz in Utah für die Republikaner gewonnen.