Mitte-Links-Politiker Fernandez gewinnt Wahl in Argentinien

Der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernandez hat Medienberichten zufolge die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Er liege deutlich vor Amtsinhaber Mauricio Macri, hieß es am Sonntag in übereinstimmenden Berichten nach dem Schluss der Wahllokale. Offizielle Ergebnisse wurden im Laufe der Nacht erwartet. Fernandez hatte Macri bereits bei einer Vorwahl deutlich geschlagen.

SN/APA (AFP)/ALEJANDRO PAGNI Alberto Fernandez macht Anlegern Angst