Mitte-Rechts-Bündnis gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien

In Bulgarien hat das prowestliche Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Ministerpräsidenten Boiko Borissow die Parlamentswahl am Sonntag gewonnen. Bei der fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren hat GERB-SDS 26,5 Prozent der Stimmen erhalten. Das geht aus den am Montag veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Zentralen Wahlkommission nach Auszählung aller Wahlprotokolle hervor.

BILD: SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Bündnis von Ex-Premier Borissow in Führung