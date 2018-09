Mitten im Wortgefecht

Ohne Dolmetscher wären EU-Gipfel eine einsilbige Sache. Renate Labner ist eine von drei Österreicherinnen im EU-Dolmetschdienst.

Sie müssen dauernd sprechen, aber total verschwiegen sein. Die Rede ist von den Dolmetschern, die jede Sitzung der EU-Kommissare oder Minister, jedes Arbeitstreffen von Beamten oder Diplomaten und jeden EU-Gipfel in eine der 24 Amtssprachen der EU übersetzen.

"Mit fortschreitendem Englisch vergessen die Menschen draußen manchmal, dass es uns gibt", sagt Renate Labner, die seit 20 Jahren im Dolmetschdienst der EU-Kommission tätig ist. Die gebürtige Niederösterreicherin war zum Gipfel in Salzburg eingeteilt, musste aber im letzten Moment aus medizinischen Gründen absagen. Zu ihrem Bedauern, denn sie hat sich in das High-Level-Team gemeldet, das für jede Präsidentschaft gebildet wird, um Kontinuität, aber auch Rotation in die Arbeit der Dolmetscher zu bringen.