Mobilisierung spaltet Russland

Tausende Russen demonstrieren gegen ihre Einberufungen oder setzen sich ins Ausland ab. Andere aber folgen dem Stellungsbefehl. Ein Lokalaugenschein im Kriegskommissariat.

Die Männer vor dem Kriegskommissariat stehen in kleinen Gruppen, warten, jemand zündet sich geschäftig eine Zigarette an. Drei Hünen unterhalten sich leise, sie tragen dunkelgraue Sportjacken und Trainingshosen, ihre dunklen Haare sind kurz geschoren, ihre Gesichter gründlich rasiert. Was sie von der Mobilmachung halten? "Was sollen wir davon halten? Das sind meine zwei Söhne, ich bin ihr Vater", sagt der Älteste. Sie hätten beide gedient, sagen die Jüngeren. Wo? "Nicht wichtig." Ihr Tauglichkeitsgrad? "Auch nicht mehr wichtig."

Ihre ...