Modi droht Pakistan mit militärischer Stärke Indiens

Indiens Regierungschef Narendra Modi hat Pakistan mit der militärischen Stärke seines Landes gedroht. Indien sei nun in der Lage, das Nachbarland innerhalb von weniger als zehn Tagen in einem Krieg zu besiegen, sagte Modi am Dienstag vor Militärvertretern.

SN/APA (AFP)/MONEY SHARMA Indiens Ministerpräsident Modi markiert den starken Mann