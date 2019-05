Modis Regierungspartei liegt in Indien klar in Führung

Die Partei des indischen Premierministers Narendra Modi liegt nach den Parlamentswahlen Prognosen zufolge klar in Führung. Zwei Stunden nach Beginn der Auszählung am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) in 277 von 542 Wahlkreisen deutlich vor der oppositionellen Kongresspartei, teilte die Wahlkommission in Neu Delhi mit.

