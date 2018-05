Mögliche Einigung in Namensstreit zwischen Athen und Skopje

Der bulgarische Vizepremier Krassimir Karakatschanow hat am Freitag in Sofia erklärt, dass sich Skopje und Athen im Streit um den Namen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien geeinigt haben. "Unser westlicher Nachbar wird wohl "Ilinden-Mazedonien" heißen", sagte Karakatschanow in einem Fernsehinterview.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Mazedoniens Präsident sieht eine Lösung im jahrelangen Namensstreit