Möglicherweise Bewegung in Wiener Iran-Atomgesprächen

In die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm kommt möglicherweise Bewegung. Die Regierung in Teheran legte den europäischen Delegationen am Donnerstag zwei Vorschläge vor. "Natürlich müssen die nun den Text überprüfen, den wir ihnen übermittelt haben", sagte der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri Kani vor Journalisten. "Wir sind in Wien, um die Gespräche fortzusetzen."

SN/APA/EU DELEGATION IN VIENNA/HAND Positive Signale von den Wiener Atomgesprächen