Möglicherweise humanitärer Korridor aus Charkiw am Sonntag

Der Leiter der ukrainischen Delegation für Gespräche mit Russland, David Arachamija, hat Hoffnungen auf einen baldigen humanitären Korridor aus der ostukrainischen Stadt Charkiw ausgedrückt. "So Gott will" werde es am Sonntag einen Korridor geben, schrieb David Arachamija in der Nacht zum Sonntag auf Facebook. Am Samstag waren Evakuierungen aus den Hafenstadt Mariupol gescheitert. Das russische Militär setzte nach kurzer Feuerpause seine Angriffe fort.

SN/APA/AFP/ALEKSEY FILIPPOV Bürgermeister von Mariupol fleht um Evakuierung von Zivilisten