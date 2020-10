Mörder von Lehrer offenbar mit Kontakt zu Jihadist in Syrien

Der Mörder des nahe Paris enthaupteten Lehrers hat offenbar Kontakt zu einem russischsprachigen Jihadisten in Syrien gehabt. Die Identität dieses Islamisten sei derzeit noch nicht geklärt, hieß es am Donnerstag aus mit dem Fall vertrauten Kreisen. Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" hält sich die Kontaktperson in der Region Idlib auf, der letzten Jihadisten-Hochburg in Syrien. Der Mann sei mithilfe seiner IP-Adresse lokalisiert worden.

SN/APA (AFP)/PASCAL GUYOT Paty wurde von einem 18-Jährigen getötet und dann enthauptet