Mörder von Robert Kennedy im Gefängnis mit Messer verletzt

Der Mörder des US-Senators Robert F. Kennedy ist nach Medienberichten in einem Gefängnis in Kalifornien von einem Mitinsassen mit einem Messer verletzt worden. Der 75-jährige Sirhan Bishara Sirhan befinde sich in einem Krankenhaus und sein Zustand sei stabil, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf die Gefängnisbehörde. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.

SN/APA (AFP)/- Sirhan Bishara Sirhan erschoss am 5. Juni 1968 Robert Kennedy