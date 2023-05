Moldau strebt EU-Beitritt "so schnell wie möglich" an

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine möchte Moldau "so schnell wie möglich" der EU beitreten. Sie hoffe auf einen Beginn der Beitrittsgespräche "in den nächsten Monaten", sagte Moldaus Präsidentin Maia Sandu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Nur eine EU-Mitgliedschaft könne garantieren, dass die ehemalige Sowjetrepublik nicht zum nächsten Ziel Russlands werde, erklärte Sandu am Rande eines Gipfeltreffens des Europarats in Island.

BILD: SN/APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Moldaus Präsidentin Sandu beim Europarat-Gipfel in Reykjavik