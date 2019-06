Moldau: Verfassungsgericht will jüngste Urteile revidieren

In der Republik Moldau hat das Verfassungsgericht (VG) des Landes nur wenige Stunden nach der Ausreise des umstrittenen Oligarchen Vlad Plahotniuc eine Volte sondergleichen vollzogen: Man werde in einer Dringlichkeitssitzung "umgehend alle zwischen dem 7. und 9. Juni gefällten Urteile revidieren", teilte Verfassungsgerichtspräsident Mihai Poalelungi am Samstagmittag mit.

Die sechs moldauischen Verfassungshüter gelten alle als dem sich in der Nacht auf Samstag ins Ausland abgesetzten Oligarchen nahe stehend. Der russlandfreundliche Staatspräsident Igor Dodon hatte das Verfassungsgericht erst Freitagabend, nach dem Rücktritt der Parallel-Regierung des Demokraten Pavel Filip, zur "sofortigen Revidierung" seiner äußerst strittigen Urteile der letzten Woche aufgefordert. Das Verfassungsgericht befand nacheinander die neue Koalitionsregierung zwischen Sozialisten (PSRM) und dem proeuropäischen Wahlbündnis ACUM für unrechtmäßig und die Vorgänger-Exekutive der abgewählten Demokraten (PDM) für legitim, es empfahl Neuwahlen und suspendierte das Staatsoberhaupt zeitweilig vom Amt. Besagte Urteile, die allesamt der Oligarchen-Partei PDM beim Machterhalt helfen sollten, werden inzwischen bereits von der Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht, besser bekannt als Venedig-Kommission, geprüft. In den letzten Tagen hatte die neue Legislative in Chisinau zudem angekündigt, unter anderen auch eine "tiefgehende Reform des Verfassungsgerichts" ins Auge zu fassen. Quelle: APA