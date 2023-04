Moldauische Präsidentin ruft zu Großkundgebung auf

Die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu hat am Montagabend in einer Fernsehansprache zu einer proeuropäischen Großkundgebung in Chisinau aufgerufen. Bisher sei Dank der "mit schmutzigem Geld" finanzierten Proteste stets nur die Stimme der prorussischen Kräfte vernehmbar gewesen - es sei an der Zeit, dass "die Welt endlich auch die Stimme der vielen", nämlich der moldauischen Proeuropäer höre, sagte Sandu. Die Großkundgebung soll am 21. Mai stattfinden.

Sandu hob hervor, dass die moldauischen Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit bereits wiederholt auf Großkundgebungen gesetzt hätten - entweder um die Unabhängigkeit ihres Landes einzufordern oder um "unsere junge Demokratie" zu verteidigen. Nun sei die Zeit gekommen, um dezidiert unter Beweis zu stellen, dass man als Volk zur großen europäischen Familie gehören wolle und bereit sei, sich für diesen Traum "geeint und mutig" einzusetzen - es dürfe nicht sein, dass einzig gekaufte Stimmen hörbar seien, die von "Dieben, die ihr Land verraten haben und es nun destabilisieren wollen", finanziert würden, so Sandu.