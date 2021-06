Montenegro strebt EU-Mitgliedschaft bis zum Jahr 2024 an

Montenegro will der Europäischen Union noch vor Ende 2024 beitreten. "Wir wünschen uns, dass das noch im Mandat der jetzigen EU-Kommission der Fall sein wird", sagte Ministerpräsident Zdravko Krivokapic im APA-Interview. "Diese Regierung will in einer beschleunigten Geschwindigkeit arbeiten. Es gibt keine Zeit zu verlieren", so Krivokapic, der den Kampf gegen Korruption und Organisierte Kriminalität zur obersten Priorität seiner Regierung erklärte.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Krivokapic bei der Westbalkan-Konferenz in Wien