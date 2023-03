Montenegro wählt Präsidenten

Montenegro wählt an diesem Sonntag einen neuen Präsidenten. Im Rennen sind sieben Kandidaten, unter ihnen auch der aktuelle Staatschef Milo Djukanovic. Der Amtsinhaber kann dieses Mal Prognosen zufolge nicht mit einem Wahlsieg schon in der ersten Runde rechnen, wie dies vor fünf Jahren der Fall war. Es wird aber davon ausgegangen, dass Djukanovic in eine Stichwahl am 2. April kommen wird.

BILD: SN/APA/AFP/SAVO PRELEVIC Amtsinhaber Djukanovic dürfte in Stichwahl kommen