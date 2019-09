Moon Jae-in will Friedenszone zwischen Süd- und Nordkorea

Südkoreas Präsident Moon Jae-in will die militärische Pufferzone zwischen beiden koreanischen Staaten mit Hilfe der Vereinten Nationen in eine "internationale Friedenszone" verwandeln. Den Vorschlag machte Moon vor der UN-Vollversammlung am Dienstag (Ortszeit) in New York.

SN/APA (AFP/Getty Images)/Drew Ange Südkoreas Präsident Moon Jae-in hofft auf echte Friedensanstrengungen