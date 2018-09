Moon: Kim strebt zweiten Gipfel mit Trump an

Nach seiner Rückkehr aus Nordkorea hat der südkoreanische Präsident Moon Jae-in Details seiner Gespräche mit Machthaber Kim Jong-un mitgeteilt. Demnach will Kim eine schnelle und komplette Beseitigung der Atomwaffen. Außerdem sei er an einem raschen weiteren Treffen mit US-Präsident Donald Trump interessiert, um den Abrüstungsprozess zu beschleunigen, sagte Moon am Donnerstag in Seoul.

SN/APA (AFP)/- Moon traf Kim in Nordkorea