Morales: Keine Gespräche mit Opposition in Streit um Wahl

Der bolivianische Präsident Evo Morales hat Verhandlungen mit der Opposition nach seiner umstrittenen Wiederwahl eine Absage erteilt. "Ich will Ihnen sagen, dass es hier keine politischen Verhandlungen gibt", sagte Morales am Samstag in einer Rede in der Stadt Cochabamba.

SN/APA (AFP)/AIZAR RALDES Das Ergebnis der Wahl wird stark angezweifelt