Morales will wieder Staatschef in Bolivien werden

Der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales will bei der nächsten Wahl im Jahr 2025 erneut um das Amt kandidieren. Wegen Angriffen der Regierung gegen ihn sehe er sich gezwungen, den Bitten seiner Anhänger nachzukommen und anzutreten, schrieb der 63-jährige Linkspolitiker am Sonntag (Ortszeit) in sozialen Medien. Morales war 2006 der erste indigene Präsident des südamerikanischen Landes geworden.

