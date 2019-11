Morales stellt Bedingungen für Blockadeende in Bolivien

Boliviens Ex-Präsident Evo Morales will seine Anhänger nur unter bestimmten Bedingungen zur Beendigung ihrer Protestblockaden aufrufen. Erstens müsse seine Sicherheit und die seiner Mitstreiter garantiert sein, sagte er am Montag im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Mexiko-Stadt. Zweitens müssten die Todesfälle der vergangenen Tage aufgearbeitet werden.

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Stra§en ni Bolivien werden blockiert