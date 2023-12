Morawiecki stellt Vertrauensfrage im polnischen Parlament

Polens amtierender Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will am Montag (10.00 Uhr) eine Regierungserklärung abgeben und die Vertrauensfrage für sein neues Kabinett stellen. Da die nationalkonservative PiS keine Mehrheit mehr im Parlament hat, dürfte Morawieckis Kabinett bei der Vertrauensabstimmung durchfallen. Dies wiederum macht den Weg frei für einen Machtwechsel in Polen, den die PiS lange hinausgezögert hat.

BILD: SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI Amtierender Ministerpräsident Morawiecki wird vermutlich durchfallen