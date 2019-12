Mord an Aktivisten im Irak treibt Demonstranten auf Straße

Die Ermordung eines bekannten Aktivisten im Irak hat am Montag zahlreiche Demonstranten auf die Straße getrieben. Hunderte Menschen nahmen in der südirakischen Pilgerstadt Kerbala an der Beisetzung von Fahem al-Tai teil, der am Sonntagabend von Unbekannten erschossen worden war. Bei einem Raketenangriff auf eine Militärbasis in Bagdad wurden indes sechs Soldaten verletzt.

SN/APA (AFP)/MOHAMMED SAWAF Fahem al-Tai war am Sonntag von Unbekannten erschossen worden