Mord an Darja Dugina mit vielen Verdächtigen

Nach dem Mord an der Tochter des kremlnahen Ideologen Alexander Dugin übertrumpfen einander der Geheimdienst FSB und Putin-kritische Emigranten mit kühnen Tatversionen.

Die Explosion war gewaltig. Ein angeblich ferngezündeter Sprengsatz jagte am Samstag in der Nähe von Moskau einen weißen Toyota Landcruiser in die Luft. Am Lenkrad saß Darja Dugina, Tochter des nationalistischen Ideologen Alexander Dugin. Sie kam vom nationalpatriotischen Sommerfest Tradizija, auf dem auch ihr Vater auftrat.

Kremlnahe Politiker und Publizisten machten sofort den ukrainischen Geheimdienst für den Mord verantwortlich, außerdem die USA und Großbritannien. Oppositionelle vermuteten eine Provokation des russischen Sicherheitsapparats, um einen Vorwand für noch mehr Unterdrückung ...