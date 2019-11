Mord an Journalistin: Anklage und Premier-Rückzug auf Malta

Zwei Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta ist Anklage gegen einen möglichen Hintermann erhoben worden. Dem Unternehmer Yorgen Fenech wurde am Samstag vor Gericht in Valletta unter anderem Mittäterschaft an dem Mord vorgeworfen. Fenech weist die Schuld von sich. Der in der Kritik stehende Premier Joseph Muscat dürfte im Jänner zurücktreten.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Joseph Muscat wird seine €mter niederlegen