Mord-Skandal in Lesotho: Regierungschef blieb Gericht fern

Statt sich vor Gericht wegen des Mordes an seiner damaligen Frau zu verantworten, ist der Regierungschef von Lesotho nach Südafrika gereist. Thomas Thabane hätte am Freitag vor Gericht erscheinen sollen, wo die Staatsanwaltschaft gegen ihn die Anklage wegen Mordes an seiner damaligen Frau Lipolelo erheben wollte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Malesaoana Mohale.

SN/APA (AFP/Archiv)/GULSHAN KHAN Schwere Vorwürfe gegen Regierungschef Thabane