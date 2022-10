Mordanklage gegen Pelosis Angreifer geplant

Der Mann, der den Ehemann der US-Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi mit einem Hammer auf dem Kopf schlug, soll wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Wie die Staatsanwaltschaft von San Francisco am Samstag (Ortszeit) mitteilte, wird am Montag formell Anklage gegen den 42-Jährigen erhoben werden. Der Täter war am Freitag in das Wohnhaus des Paares in San Francisco eingebrochen und hatte "Wo ist Nancy?" gerufen.

SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Paul Pelosi wurde schwer verletzt