Mordanklage wegen Anschlags von Halle erhoben

Ein halbes Jahr nach dem Anschlag von Halle an der Saale hat die deutsche Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Attentäter Stephan B. vor dem Oberlandesgericht Naumburg erhoben. Ihm werden zweifacher Mord sowie versuchter Mord in mehreren Fällen vorgeworfen, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte.

SN/APA (dpa-Zentralbild/Archiv)/Hen Zwei Menschen wurden bei dem Anschlag getötet