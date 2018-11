Mordfall Khashoggi: "Sag dem Boss Bescheid"

Im Mordfall Khashoggi verdichten sich die Hinweise auf eine Verwicklung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Sieben Minuten hat nach Erkenntnissen des türkischen Geheimdienstes der Todeskampf von Jamal Khashoggi gedauert. Die letzten Verzweiflungsschreie des saudischen Journalisten vor seinem Erstickungstod wurden von den Ermittlern in Istanbul ebenso aufgezeichnet wie die Gespräche der saudischen Killer mit ihren mutmaßlichen Auftraggebern in Riad. Laut einem Bericht der "New York Times" konnte mit dem Agenten Maher Abdulaziz Matreb inzwischen jener Mann identifiziert werden, der am Nachmittag des zweiten Oktober die - aus der Sicht der Mörder - offenbar "frohe Botschaft" von der Hinrichtung Khashoggis in die Heimat übermittelte.



"Sag dem Boss Bescheid", soll der 29-jährige Matreb aufgeregt ins Telefon gebrüllt haben: "Die Tat ist vollbracht." Namentlich erwähnt wurde "der Boss" natürlich nicht, weil dies nicht notwendig war. Nicht nur die Ermittler amerikanischer Geheimdienste sind laut Recherchen der "New York Times" davon überzeugt, dass mit dem "Boss" oder "Chef" nur Mohammed bin Salman (alias "MBS") gemeint sein konnte.