Über zwei Landsleute wurde Untersuchungshaft verhängt - ein Zeuge wurde zum Verdächtigen.

Die Polizei in Österreich steht bei der Aufklärung der Bluttat an einem 43 Jahre alten Tschetschenen vor einer Mauer des Schweigens. Wie berichtet, war Mamichan U. am Samstagabend in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) am nördlichen Stadtrand von Wien bei der Einfahrt ...