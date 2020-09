Moria - EU-Ratspräsident: Brauchen neues Asylsystem

Im Rahmen seines Besuches in Griechenland hat auch EU-Ratspräsident Charles Michel die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems betont. "Wir müssen eine gerechte und starke Antwort zur Bekämpfung der Schlepper und ein neues Asylsystem entwickeln", erklärte Michel nach seinem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Athen.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Derzeit wird ein neues Camp aufgebaut