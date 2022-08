Morrison hatte als Premier Australiens geheime Ministerämter

Enthüllungen über seine heimliche Übernahme weiterer Ministerposten könnten für den früheren australischen Premier Scott Morrison noch ein rechtliches Nachspiel haben. Morrisons Nachfolger Anthony Albanese warf dem Konservativen am Dienstag eine "beispiellose Beschädigung der Demokratie" vor und kündigte weitere Untersuchungen an. Am Montag war bekannt geworden, dass Morrison zwei Jahre lang weitere Ministerämter übernahm, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren.

SN/APA/AFP/SAEED KHAN Ex-Premier Morrison ist in Erklärungsnot