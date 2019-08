Moschee-Angriff in Norwegen war versuchter Terrorakt

Am Vorabend des islamischen Opferfestes hat ein bewaffneter Mann in Norwegen eine Moschee angegriffen. Der mutmaßliche Täter wurde von einem der Gläubigen am Samstagabend überwältigt und dann festgenommen. In der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei später die Leiche seiner 17-jährigen Stiefschwester. Die Polizei wertete die Tat am Sonntag als versuchten Terrorakt.

SN/APA (AFP/NTB Scanpix)/TERJE PEDE Polizist mit Roboter vor dem Eingang der Al-Nour-Moschee