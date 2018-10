Moskau kritisiert NATO-Manöver in Norwegen

Moskau hat das geplante Großmanöver der NATO in Norwegen als unverantwortlich kritisiert. Es trage zur Destabilisierung in der Region bei, erklärte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Ohne Details zu nennen kündigte sie zudem an, dass Russland "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen werde, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Stoltenberg betonte defensiven Charakter der Übung