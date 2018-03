Moskau kündigte humanitären Korridor in Ost-Ghouta an

Russland hat tägliche Feuerpausen für die umkämpfte Rebellenenklave Ost-Ghouta in Syrien angekündigt, die ab Dienstag gelten sollen. Jeden Tag von 9.00 bis 14.00 Uhr Ortszeit sollten in dem Vorort von Damaskus die Waffen schweigen, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag in Moskau. So sollen "Verluste unter den Zivilisten" vermieden werden.

SN/APA/(AFP/Sputnik)/ALEXEY NIKOLSK Putin erteilte den Auftrag für den Korridor