Moskau: Mehrere Seedrohnenangriffe auf Krim-Brücke abgewehrt

Russland hat nach offiziellen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Die ukrainischen Marinedrohnen seien rechtzeitig in den Gewässern des Schwarzen Meeres entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Samstag via Telegram mit. Demnach hatte sich ein erster Angriff am späten Freitagabend ereignet, zwei weitere folgten am frühen Samstag Moskauer Zeit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Die Krim-Brücke wurde bereits mehrfach von Kiew angegriffen