Moskau startete eine neue Offensive

Russland will offenbar den von Kiew kontrollierten Nord-Donbass umzingeln - und damit mehrere Städte von Nachschub abschneiden.

Die große ukrainische Gebietshauptstadt Saporischschja trotzt den Russen standhaft seit Ende Februar. Das soll sich nun ändern, wenn es nach Moskau geht: Der Kreml hat am Samstag eine Großoffensive Richtung Norden und Nordosten angekündigt. Der ukrainische Generalstab bestätigte diese neue Entwicklung in der Nacht zum Sonntag. Entlang der rund 200 Kilometer langen Frontlinie westlich des Donbass wurden Sonntagmittag elf Ortschaften angegriffen, darunter die kleineren ukrainischen Städte Orichiw und Huljajpole. Noch immer harren in der Gegend viele Zivilisten aus, meist ohne ...