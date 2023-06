Moskau verkündet Abwehr von Offensive in Saporischschja

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben am Donnerstagmorgen eine Offensive der ukrainischen Armee im Süden der Ukraine abgewehrt. Um 01.30 Uhr Ortszeit hätten die ukrainischen Truppen mit 1.500 Soldaten und 150 gepanzerten Fahrzeugen in der Region von Saporischschja versucht, "unsere Verteidigungslinien zu durchstoßen", erklärte Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Im Verlauf zweistündiger Gefechte habe sich der Feind nach schweren Verlusten zurückgezogen.

In der Region befindet sich das gleichnamige Atomkraftwerk, das größte in Europa. Dieses hatten die russischen Truppe zu Beginn ihrer Offensive im Frühjahr 2022 unter ihre Kontrolle gebracht.

Unterdessen wird in der Ukraine weiter an mehreren Frontabschnitten heftig gekämpft. Bei einem russischen Angriff auf den ostukrainischen Ort Ukrajinsk wurden nach Angaben der Regionalregierung von Donezk drei Menschen getötet, darunter ein vierjähriger Bub. Fünf Menschen, darunter drei Kinder, seien zudem verletzt worden, als der Ort in der Nacht beschossen worden sei, teilte Gouverneur Pawlo Kirilenko auf Telegram mit. Zudem seien auch noch andere Teile der Region angegriffen worden.

Die Ukrainer behielten in den meisten Gebieten die Initiative, hieß es am Donnerstag im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London. Die russischen Truppen seien wahrscheinlich angewiesen, so bald wie möglich zum Angriff überzugehen. So hätten tschetschenische Einheiten einen erfolglosen Versuch gemacht, den Ort Marjiwka nahe der Stadt Donezk einzunehmen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.