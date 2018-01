Moskau weist Mitverantwortung für Chemiewaffenopfer zurück

Russland hat eine Mitverantwortung am Einsatz von Chemiewaffen im Bürgerkriegsland Syrien zurückgewiesen. Mit ihrer Anschuldigung, Moskau decke die syrische Regierung, suchten die USA einen Vorwand, um Russland in schlechtes Licht zu rücken, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/HASAN MOHAMED Russland steht hinter Syrien