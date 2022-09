Moskau will Fakten schaffen

Ein denkwürdiger Auftritt Wladimir Putins soll die Annexion ukrainischer Gebiete besiegeln.

Im Eiltempo will sich Moskau mehrere besetzte ukrainische Gebiete einverleiben. Im Kremlpalast finde am Freitag eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über deren Beitritt in die Russische Föderation statt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Zuvor hatte Moskau in den Regionen völkerrechtswidrige Scheinreferenden abgehalten. Zugleich versuchen die russischen Behörden, die Ausreise von Wehrpflichtigen nun stärker zu verhindern.

Neben Putin, der laut Peskow einen "voluminösen Auftritt" hinlegen werde, werden auch die Chefs der von Moskau in den Gebieten Luhansk, ...