Moskau will Nawalny-Ermittler nach Deutschland schicken

Russland will einem Medienbericht zufolge eigene Ermittler im Fall des vergifteten Regimekritikers Alexej Nawalny nach Deutschland schicken. Das Innenministerium in Moskau bereite ein entsprechendes Gesuch an die deutschen Behörden vor, meldete die Staatsagentur Tass am Freitag. Der Fall belastet das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Fall Nawalny belastet Verhältnis Moskau-Berlin