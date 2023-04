Moskau will Schutz für AKW Saporischschja unterstützen

Russland will nach eigenen Angaben die Forderung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nach einer Sicherheitsinitiative für das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine unterstützen. Moskau sei bereit, an der Umsetzung der Initiative von IAEA-Chef Rafael Grossi mitzuarbeiten, teilte die staatliche russische Atombehörde Rosatom am Dienstag nach einem Treffen ihrer Vertreter mit Grossi in der Ostseeregion Kaliningrad mit.

BILD: SN/APA/RUSSIA'S STATE NUCLEAR AGENC Rosatom-Chef Lichatschow (links) traf IAEO-Chef Grossi