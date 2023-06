Moskau wirft Kiew nach Dammbruch Terroranschlag vor

Kurz vor der Sitzung des UNO-Sicherheitsrats hat das russische Außenministerium die Ukraine beschuldigt, den Kachowka-Staudamm zerstört zu haben. "Der Vorfall ist ein Terroranschlag, der sich gegen zutiefst zivile Infrastruktur richtet", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Behörde. Russland habe die Sitzung des Sicherheitsrats initiiert, um die von Kiew ausgelöste große "humanitäre und ökologische Katastrophe" zu verurteilen.

Die Ukraine ihrerseits wirft Russland die Sprengung des Damms vor. Militärexperte Markus Reisner vermutet, dass die russischen Besatzer den Staudamm gesprengt haben, um so die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern. "Die Anlandung amphibischer Kräfte ist nicht möglich", sagte der Militäranalyst des Bundesheeres im ZDF Mittagsmagazin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versicherte, dass die Zerstörung des Dammes keine Auswirkungen auf die Gegenoffensive seines Landes zum Zurückdrängen der russischen Armee haben werde. "Die Explosion des Damms hat nicht die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigt, seine eigenen Gebiete von der Besatzung zu befreien", erklärte der Staatschef im Onlinedienst Telegram. Selenskyj fügte hinzu, er habe mit den höchsten Militärs gesprochen. Diese hätten ihm versichert, dass die ukrainische Armee in höchstem Maße bereit für die Gegenoffensive sei.

Wie die Internationalen Atomenergiebehörde am Abend mitteilte, hat das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja noch für mehrere Monate Kühlwasser. Der nahe gelegene Kühlteich sei gegenwärtig voll und die sechs Reaktoren heruntergefahren, teilte die IAEA mit. Es seien Maßnahmen zur Einsparung von Wasser eingeleitet worden. Allerdings sei eine bereits sehr schwierige Lage nun noch schwieriger geworden, hieß es weiters.

Die Zerstörung des Staudamms im Süden der Ukraine sollte noch am Dienstag den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung sei für 16.00 Uhr (22.00 Uhr MESZ) anberaumt worden, teilten Diplomatenkreise mit.

Die US-Regierung kann nach eigener Darstellung nicht abschließend die Ursache für die Zerstörung des Damms benennen. Es würden Berichte geprüft, wonach die Explosion von Russland verursacht worden sei, sagte Sprecher John Kirby. Klar sei jedoch, dass die Zerstörung des Dammes wahrscheinlich viele Tote verursacht habe und Tausende von Ukrainern evakuiert werden müssten. Der Schaden könne auch verheerende Auswirkungen auf die Energieversorgung des Landes haben.

Nach Angaben aus Kiew müssen Zehntausende Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht werden. Allein auf der von den Ukrainern kontrollierten rechten Seite des Flusses Dnipro müssten rund 17.000 Anrainer gerettet werden.

Die 2014 von Russland annektierte Krim erhält Wasser aus dem Dnipro über einen Kanal. Wurde dieser nach 2014 zwischenzeitlich trockengelegt, so hat Russland nach der Besetzung des Kachowka-Staudamms auch den Kanal Richtung Krim für die Bewässerung der Halbinsel wieder geöffnet.