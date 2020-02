Moskau wirft türkischem Militär Vertuschung in Idlib vor

Das russische Militär hat türkischen Soldaten in der syrischen Provinz Idlib vorgeworfen, Falschinformationen zu verbreiten. Die Führung in Ankara werde so nicht über die wahre Lage rund um die Rebellenhochburg aufgeklärt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Samstag mit. "Solche unverantwortlichen Aussagen tragen nur zur Eskalation der Situation bei."

SN/APA (AFP)/AAREF WATAD Russland wirft türkischem Militär vor, Führung in Ankara zu täuschen