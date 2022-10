Moskau zog binnen zwei Wochen 200.000 Russen zur Armee ein

Seit Beginn der Teilmobilmachung in Russland vor knapp zwei Wochen sind nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu schon mehr als 200.000 Menschen eingezogen worden. "Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in 6 Ausbildungszentren", sagte er am Dienstag in Moskau seinem Ministerium zufolge. Zugleich sind in den vergangenen zwei Wochen wegen der Teilmobilmachung zehntausende Russen ins Ausland geflohen - mehr als 200.000 allein ins Nachbarland Kasachstan.

SN/APA/AFP/STRINGER 200.000 Russen wurden binnen zwei Wochen eingezogen